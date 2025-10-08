Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефтебаза полыхает на севере Украины

В Черниговской области на севере Украины горит нефтебаза. По словам главы областной администрации Вячеслава Чауса, возгорание произошло в городе Прилуки. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Источник: Life.ru

Кроме того, повреждена железнодорожная инфраструктура и зафиксирован пожар в Нежине. Также в городе введены графики аварийных отключений электроэнергии из-за повреждений на энергетическом объекте.

Ранее Life.ru рассказал, что пару дней назад Харьков подвергся обстрелу, в городе было зафиксировано от 15 до 18 сильных взрывов. Местные жители сообщают о прилётах в различных районах города и перебоях с электроснабжением. Предположительно, энергетическая инфраструктура стала целью массированной атаки БПЛА после обстрела Белгорода со стороны украинских сил.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше