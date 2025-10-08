Солнце сбавляет обороты: что ждать от магнитной обстановки 9 октября

Ученые оценивают ее по шкале от G1 до G5. Уровень G1 — слабые колебания, почти незаметные для человека и техники; G5 — сильная буря, способная вызвать перебои связи, сбои в навигации и полярные сияния даже в средних широтах. Но чаще всего происходят бури уровней G1-G2 — легкие и умеренные. Они безопасны для большинства людей, хотя метеозависимые могут чувствовать их влияние уже при трех баллах по условной шкале геомагнитной активности.