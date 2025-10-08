Жителя Челябинской области осудят за нападение на сотрудника ГАИ

Инцидент произошёл ночью в сентябре. По версии следствия, мужчина в алкогольном опьянении совершил ДТП на парковке. На место прибыли сотрудники ГАИ. Обвиняемый, уклоняясь от привлечения к административной ответственности, нанёс удары кулаком в голову сотрудника полиции и публично оскорбил его.
Местному жителю предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и статьи 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Санкция первой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
