Жителя Челябинской области осудят за нападение на сотрудника ГАИ

В Чебаркуле 50-летнего мужчину будут судить за оскорбление и нападение на сотрудника ГАИ. Об этом в среду, 8 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Источник: Pchela.News

Инцидент произошёл ночью в сентябре. По версии следствия, мужчина в алкогольном опьянении совершил ДТП на парковке. На место прибыли сотрудники ГАИ. Обвиняемый, уклоняясь от привлечения к административной ответственности, нанёс удары кулаком в голову сотрудника полиции и публично оскорбил его.

Местному жителю предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и статьи 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Санкция первой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, что в Челябинске задержали 25-летнего мужчину, ранившего ножом 41-летнего местного жителя в ходе конфликта на дороге.