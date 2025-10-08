Соседский алабай чуть не разорвал двух школьников в Сочи, его усыпили на месте

В Сочи двое детей пострадали в результате нападения соседского алабая. По словам родителей, школьники шли мимо одного из дворов, когда свирепая собака вырвалась на улицу через открытую калитку и набросилась на них. Об этом сообщает «Россия. Кубань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.