Три человека пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте

Дорожная авария произошла на западе столицы, три человека получили травмы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил информированный источник.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительной информации, на Кутузовском проспекте в районе д. 52 произошло столкновение автомобилей BMW и Daewoo. В результате ДТП три человека пострадали», — сказал собеседник агентства.

Пострадавших госпитализировали, добавил источник.