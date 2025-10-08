Три человека пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте

«По предварительной информации, на Кутузовском проспекте в районе д. 52 произошло столкновение автомобилей BMW и Daewoo. В результате ДТП три человека пострадали», — сказал собеседник агентства.
Пострадавших госпитализировали, добавил источник.
Дорожная авария произошла на западе столицы, три человека получили травмы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил информированный источник.
