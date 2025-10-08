В Уфе осудят экс-начальницу ФССП за взятки в размере 1,2 млн рублей.

Следствие установило, что в июле 2025 года фигуранты передали 500 тыс. рублей за подделку заключения психолого-психиатрической экспертизы о недееспособности умершего человека. Также в 2022 году чиновница получила взятку кухонным гарнитуром стоимостью 700 тыс. рублей за незаконный перевод 11,6 млн рублей между счетами компании.