В Уфе осудят экс-начальницу ФССП за взятки в размере 1,2 млн рублей.
Бывший руководитель районного отдела службы судебных приставов и двое сообщников обвиняются в получении и даче взяток за фальсификацию экспертиз и незаконные операции с денежными средствами, сообщили в следкоме по РБ.
Следствие установило, что в июле 2025 года фигуранты передали 500 тыс. рублей за подделку заключения психолого-психиатрической экспертизы о недееспособности умершего человека. Также в 2022 году чиновница получила взятку кухонным гарнитуром стоимостью 700 тыс. рублей за незаконный перевод 11,6 млн рублей между счетами компании.
Все обвиняемые задержаны в ходе совместной операции СК и ФСБ. На имущество наложен арест для обеспечения исполнения будущего приговора. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.