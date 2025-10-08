В Европе возник конфликт из-за нового пакета санкций против России

«[Премьер Словакии Роберт Фицо] может дотянуть их (разговоры о санкциях против РФ — ред. URA.RU) до саммита (лидеров ЕС, намеченного на 23−24 октября — ред. URA.RU)», — приводит EUObserver слова одного из европейских дипломатов. По информации издания, Братислава рассчитывает получить уступки в рамках запланированного Брюсселем отказа от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году.