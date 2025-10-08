Житель Пинского района подавился куском сырого мяса и умер

Сельчанин вернулся домой нетрезвым и стал требовать от жены обед. Готовой еды в это время не было, из-за чего супруги поссорились. «Мужчина демонстративно достал из холодильника кусок сырого мяса и откусил его. После этого он стал задыхаться, а потом упал, не подавая признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть мужчины», — рассказала Татьяна Коток. Для установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза.