Житель Пинского района подавился куском сырого мяса и умер

8 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе 40-летний мужчина подавился куском сырого мяса и умер. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяну Коток.

Источник: БЕЛТА

Сельчанин вернулся домой нетрезвым и стал требовать от жены обед. Готовой еды в это время не было, из-за чего супруги поссорились. «Мужчина демонстративно достал из холодильника кусок сырого мяса и откусил его. После этого он стал задыхаться, а потом упал, не подавая признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть мужчины», — рассказала Татьяна Коток. Для установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Эксперт Пинского межрайонного отдела ГКСЭ установил, что смерть сельчанина наступила от механической асфиксии из-за закрытия дыхательных путей куском мяса. При проведении химической экспертизы в крови мужчины обнаружен этиловый спирт в концентрации 3,1 промилле. Обычно у живых людей это соответствует тяжелой степени острой интоксикации, вызванной употреблением алкоголя.