Три человека убиты при ракетном ударе ВСУ по ФОК под Белгородом, под завалами могут быть люди

Ранее Life.ru писал, что число погибших при атаке ВСУ на Белгород 7 октября выросло до двух. Один из пострадавших, получивший тяжёлое ранение лёгкого, умер в больнице, несмотря на усилия врачей. Губернатор тогда выразил соболезнования семье погибшего и подчеркнул, что медики и спасатели продолжают работать круглосуточно.