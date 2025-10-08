Три человека убиты при ракетном ударе ВСУ по ФОК под Белгородом, под завалами могут быть люди

«Посёлок Маслова Пристань Шебекинского округа подвергся ракетному обстрелу. По предварительным данным, трое погибло, один раненый. Здание социального объекта частично разрушено. На месте уже работают сотрудники МЧС, бойцы самообороны идет работа по разбору завалов», — пишет Гладков.
По его словам, под завалами могут быть люди. Губернатор пообещал оперативно информировать о ЧП после прибытия на место.
Ранее Life.ru писал, что число погибших при атаке ВСУ на Белгород 7 октября выросло до двух. Один из пострадавших, получивший тяжёлое ранение лёгкого, умер в больнице, несмотря на усилия врачей. Губернатор тогда выразил соболезнования семье погибшего и подчеркнул, что медики и спасатели продолжают работать круглосуточно.
