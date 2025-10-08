Ричмонд
В Шебекинском округе после атаки ВСУ погибло три человека

В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа в результате ракетного обстрела ВСУ погибло трое людей, один человек ранен. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Срочная новость.

Также частично разрушено здание социального объекта. Губернатор выехал на место и будет публиковать оперативную информацию.

«На месте уже работают сотрудники МЧС, бойцы самообороны — идет работа по разбору завалов. Под завалами могут быть люди. Как только буду на месте — буду оперативно информировать» — Написал Гладков в своем telegram-канале.