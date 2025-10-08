Три человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что четыре мирных жителя погибли за сутки в регионе из-за обстрелов ВСУ. По словам Сальдо, в Новой Каховке в результате удара беспилотника также был ранен мужчина, его госпитализировали с осколочными ранениями.