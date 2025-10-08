Гладков: В результате ракетного удара по Белгородской области погибли 3 человека

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в среду, 8 октября, сообщил о ракетном обстреле поселка Маслова Пристань Шебекинского округа. По его данным, в результате атаки погибли трое человек, еще один получил ранения.
Он отметил, что здание социального объекта было частично разрушено.
Гладков подчеркнул, что на месте работают сотрудники МЧС и бойцы самообороны, ведется разбор завалов, при этом под ними могут находиться люди.
Губернатор добавил в своем Telegram-канале, что по мере прибытия на место будет оперативно информировать о ситуации.
Село Мощеное Грайворонского округа Белгородской области также подверглось ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате попадания боеприпаса в частный жилой дом пострадали двое взрослых и четырехлетняя девочка.
Накануне обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины врезались в жилой дом в городе Старый Оскол Белгородской области. Окна выбило в 15 квартирах. Помимо этого, повреждены еще 20 автомобилей, припаркованных во дворе.