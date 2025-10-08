Две жизни унесла авария с «Ладой» и «Тойотой» в Волгограде

Вечером 7 октября 2025 года в Красноармейском районе Волгограда произошло страшное ДТП, унесшее жизни двух человек. Авария, в которой столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Тойота Камри», случилась около 18:40 в районе СНТ «Якорь» поселка Кирова, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
По предварительным данным, удар был такой силы, что водитель «Лады» скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Одна из его пассажирок, получившая тяжелейшие травмы, умерла позднее в медицинском учреждении, несмотря на усилия врачей. Еще одна пассажирка «Лады» и четырехлетняя девочка, находившаяся в салоне «Тойоты», были доставлены в больницу с различными травмами. Их состояние уточняется.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Волгограда устанавливают все обстоятельства и причины этой трагической аварии. Ведется тщательная проверка, чтобы понять, что привело к столь ужасным последствиям.