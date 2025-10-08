Две жизни унесла авария с «Ладой» и «Тойотой» в Волгограде

По предварительным данным, удар был такой силы, что водитель «Лады» скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Одна из его пассажирок, получившая тяжелейшие травмы, умерла позднее в медицинском учреждении, несмотря на усилия врачей. Еще одна пассажирка «Лады» и четырехлетняя девочка, находившаяся в салоне «Тойоты», были доставлены в больницу с различными травмами. Их состояние уточняется.