В Клину спасли подростка-зацепера, которого бросили после удара током

Под Клином двое местных жителей спасли 14-летнего зацепера, которого друзья оставили без помощи после несчастного случая.

Под Клином двое местных жителей спасли 14-летнего зацепера, которого друзья оставили без помощи после несчастного случая. Подросток получил удар током при попытке забраться на крышу поезда и упал, пишет «112».

Друзья, испугавшись, что их отругают, убежали. Семья начала искать парня.

Местный житель Александр Г. узнал в пропавшем мальчике одноклассника своего сына и присоединился к поискам. Через чат волонтеров он вышел на человека под именем Ахмед, который подробно описал произошедшее. Позже выяснилось, что это был один из друзей подростка, скрывавшийся под вымышленным именем.

Александр вместе с еще одним волонтером прошли около 30 километров по железнодорожным путям.

«Ничего не было видно ночью, дорога была тяжелая, но мы верили, что он может быть жив», — рассказал мужчина. В итоге они нашли подростка на последнем перегоне.

Сейчас полиция и транспортная прокуратура проводят проверку по факту произошедшего. Подросток доставлен в медицинское учреждение.

Ранее 14-летний мальчик погиб на крыше электричке в Москве.

