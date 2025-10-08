В Клину спасли подростка-зацепера, которого бросили после удара током

Местный житель Александр Г. узнал в пропавшем мальчике одноклассника своего сына и присоединился к поискам. Через чат волонтеров он вышел на человека под именем Ахмед, который подробно описал произошедшее. Позже выяснилось, что это был один из друзей подростка, скрывавшийся под вымышленным именем.