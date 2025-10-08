В Клину спасли подростка-зацепера, которого бросили после удара током

Под Клином двое местных жителей спасли 14-летнего зацепера, которого друзья оставили без помощи после несчастного случая. Подросток получил удар током при попытке забраться на крышу поезда и упал, пишет «112».
Друзья, испугавшись, что их отругают, убежали. Семья начала искать парня.
Местный житель Александр Г. узнал в пропавшем мальчике одноклассника своего сына и присоединился к поискам. Через чат волонтеров он вышел на человека под именем Ахмед, который подробно описал произошедшее. Позже выяснилось, что это был один из друзей подростка, скрывавшийся под вымышленным именем.
Александр вместе с еще одним волонтером прошли около 30 километров по железнодорожным путям.
«Ничего не было видно ночью, дорога была тяжелая, но мы верили, что он может быть жив», — рассказал мужчина. В итоге они нашли подростка на последнем перегоне.
Сейчас полиция и транспортная прокуратура проводят проверку по факту произошедшего. Подросток доставлен в медицинское учреждение.
Ранее 14-летний мальчик погиб на крыше электричке в Москве.
