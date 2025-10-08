В Харьковской области ВС РФ отбили контратаку спецроты ВСУ

2 октября воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что при ночной атаке украинских беспилотников в регионе повреждены два жилых дома. Он добавил, что силы ПВО зафиксировали и уничтожили 38 БПЛА над двумя районами и одним городским округом области.