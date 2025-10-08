Ричмонд
В Башкирии адвокат на суде разгласила врачебную тайну

В Башкирии адвокат на суде разгласила врачебную тайну.

Источник: Башинформ

В Туймазинском районе адвокат, желая защитить свою клиентку, сама нарушила закон. Правозащитница предстанет перед судом за сбор и разглашение врачебной тайны.

По данным Следкома Башкирии, с ноября 2024 года по январь 2025 года обвиняемая защищала доверительницу по делу о нанесении побоев другой женщине. Чтобы опровергнуть доводы потерпевшей о возникновении проблем со здоровьем после побоев, правозащитница получила доступ к ее медицинским документам, изготовила их копии и представила на заседании мирового суда, а также публично в присутствии третьих лиц огласила полученные ею конфиденциальные сведения.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в СК Башкирии.