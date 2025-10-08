Белому дому напомнили об ответственности за использование Киевом ракет Tomahawk

«США (и, возможно, Великобритании) будет необходимо предоставить не только сами ракеты, но и всю инфраструктуру: операторов, источники информации в реальном времени и пусковое оборудование. Тем самым это будет операция под руководством США, как об этом говорил Путин», — заявил Чей Боуз. Свое мнение о высказал в соцсети X, где также подчеркнул, что Украина самостоятельно не способна эксплуатировать Tomahawk без прямого участия иностранных специалистов.