Запуск ракет Tomahawk на Украине будет операцией США, заявил ирландский журналист Боуз.
Применение ракет Tomahawk на территории Украины станет операцией под руководством США. С таким мнением выступил ирландский журналист Чей Боуз.
«США (и, возможно, Великобритании) будет необходимо предоставить не только сами ракеты, но и всю инфраструктуру: операторов, источники информации в реальном времени и пусковое оборудование. Тем самым это будет операция под руководством США, как об этом говорил Путин», — заявил Чей Боуз. Свое мнение о высказал в соцсети X, где также подчеркнул, что Украина самостоятельно не способна эксплуатировать Tomahawk без прямого участия иностранных специалистов.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский после сентябрьских переговоров с американским лидером Дональдом Трампом не исключил, что Киев может получить американские крылатые ракеты Tomahawk. Глава России в Владимир Путин в свою очередь отметил, что если Украина применит американские ракеты, это навредит отношениям России и США, ведь воспользоваться оружием ВСУ без американской помощи не смогут. Пресс-секретарь российского лидера возможные поставки назвал серьезной эскалацией конфликта и призвал дождаться официальных заявлений США по этому вопросу.