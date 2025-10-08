В Челябинске задержали экс-замначальника ГАИ за взятку стройматериалами

По данным собеседника агентства, на предыдущей должности заместителя главы областного ГИБДД Жиляев с января 2024 по май 2025 года покровительствовал работе коммерсанта в сфере дорожного хозяйства — он освобождал от административной ответственности транспорт ООО за нарушение правил дорожного движения, ускорял процедуры согласования проектной документации на установку дорожных знаков при проведении дорожно-строительных работ и другое.