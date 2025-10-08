Ричмонд
Трамвай попал в ДТП на улице Тимирязева в Иркутске

Движение электротранспорта на участке заблокировано.

Источник: Соцсети

ДТП с участием трамвая произошло на улице Тимирязева в Иркутске сегодня, 8 октября. Согласно «Яндекс. Пробкам» (0+), дорожных заторов на дороге не наблюдается. Однако заметим, что пока трамвай заблокировал дальнейшее движение электротранспорта. Подробности дорожной аварии уточняются, пишет ИА IrkutskMedia.

Ранее сообщалось, что 21-летняя хоккеистка команды «Братчанка» Дарья Соболева погибла от полученных травм после дорожной аварии в Братске. О ее смерти на своей странице в «Одноклассниках» (12+) сообщил активист Анатолий Рыбаков, с которым связался тренер хоккейной команды Илья Макарьев.