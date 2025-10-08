Трамвай попал в ДТП на улице Тимирязева в Иркутске

Ранее сообщалось, что 21-летняя хоккеистка команды «Братчанка» Дарья Соболева погибла от полученных травм после дорожной аварии в Братске. О ее смерти на своей странице в «Одноклассниках» (12+) сообщил активист Анатолий Рыбаков, с которым связался тренер хоккейной команды Илья Макарьев.