Под Волгоградом сына фермера осудили за похищение и истязания пастуха

— Летом 2024 года осуждённый проживал на территории крестьянско-фермерского хозяйства, принадлежавшего его матери. Испытывая личную неприязнь к одному из наемных работников, обвиняя его в утрате части поголовья скота, он решил силой наказать мужчину, — сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.