Стало известно о жертвах при ударе ВСУ по спорткомплексу в Белгородской области

В результате удара ВСУ по физкультурно-оздоровительному комплексу в Белгородской области погибли три человека, еще один гражданин получил ранения.

В результате удара ВСУ по физкультурно-оздоровительному комплексу в Белгородской области погибли три человека, еще один гражданин получил ранения. Соответствующую информацию подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По уточненным данным, было зафиксировано применение реактивных систем залпового огня «Град» — не менее трех снарядов поразили территорию ФОКа «Пристань спорта» в населенном пункте Маслова Пристань Шебекинского городского округа.

Кроме того, зафиксированы разрушения жилого здания, расположенного в непосредственной близости от комплекса.

Добавим, что в настоящее время спасательные подразделения проводят работы по разбору завалов и поиску возможных пострадавших.

