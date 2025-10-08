Двое взрослых и двое детей ранены в аварии с грузовиком в Воронежской области

Происшествие случилось приблизительно в 19.30 на 764 км трассы «М-4 “Дон”. По предварительным данным, спровоцировал аварию 25-летний житель Ростовской области, который управлял автомобилем “ВАЗ 21130”. Двигаясь по трассе, он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди “КамАЗ 53212” с прицепом, за рулем которого находился 39-летний ростовчанин.
В результате аварии пострадал сам водитель ВАЗа, а также три пассажира этой же машины — 24, 3 и 2 лет. Все раненые с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.
Ранее сообщалось о другой аварии с тяжелыми последствиями, которая произошла накануне в Воронежской области — в Подгоренском районе водитель «Лады» погиб, не справившись с управлением.