Двое взрослых и двое детей ранены в аварии с грузовиком в Воронежской области

В Богучарском районе Воронежской области полиция устанавливает обстоятельства серьезной аварии, которая произошла накануне вечером. В ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое маленьких детей.

Происшествие случилось приблизительно в 19.30 на 764 км трассы «М-4 “Дон”. По предварительным данным, спровоцировал аварию 25-летний житель Ростовской области, который управлял автомобилем “ВАЗ 21130”. Двигаясь по трассе, он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди “КамАЗ 53212” с прицепом, за рулем которого находился 39-летний ростовчанин.

В результате аварии пострадал сам водитель ВАЗа, а также три пассажира этой же машины — 24, 3 и 2 лет. Все раненые с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Ранее сообщалось о другой аварии с тяжелыми последствиями, которая произошла накануне в Воронежской области — в Подгоренском районе водитель «Лады» погиб, не справившись с управлением.