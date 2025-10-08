Вооруженному ограблению магазина в Бельцах помешала обычная покупательница: Ее истошные крики о помощи заставили преступника убежать с пустыми руками

Полиция Бельц задержала 46-летнего мужчину, который вечером 6 октября с ножом напал на продавщицу местного магазина. 30-летняя женщина сообщила, что пьяный злоумышленник требовал деньги из кассы.
Спасением для работницы магазина стал крик женщины, оказавшейся рядом. Это напугало нападавшего, и он сбежал с места преступления с пустыми руками.
Подозреваемого быстро идентифицировали и задержали. Установлено, что мужчина имеет судимости за аналогичные преступления. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.