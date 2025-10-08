Ричмонд
Три человека стали жертвами ракетного удара по Белгородской области

Ракетному обстрелу подвергся поселок Маслова Пристань.

Источник: Комсомольская правда

Жертвами ракетного удара по Белгородской области, предварительно, стали три человека, один человек ранен. Об этом пишет в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ракетному обстрелу подвергся поселок Маслова Пристань Шебекинского округа. В результате атаки частично разрушено здание социального объекта. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Гладков не исключил, что под завалами могут быть люди.

«По предварительным данным, трое погибло, один — раненый… Как только буду на месте — буду оперативно информировать», — передает губернатор Белгородской области.

Напомним, в минувший понедельник, 8 сентября, украинские войска также нанесли ракетный удар по Белгороду. В результате атаки погиб один человек.