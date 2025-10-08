Ричмонд
Сразу несколько заводов эвакуировали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге эвакуировали сразу несколько крупных заводов. Об этом ЕАН сообщили сотрудники предприятий.

Источник: ЕАН

По неподтвержденной информации, эвакуация была на Машиностроительном заводе имени М. И. Калинина, Уральском заводе гражданской авиации, концерне «Калина» и Уралтрансмаше. Некоторые предприятия направили сотрудников в укрытия на два часа, а после продолжили работать в прежнем режим.

На одном из заводов распустили по домам сотрудников первой смены. Сотрудники завода связывают ситуацию с угрозой БПЛА. Одновременно с этим екатеринбуржцы начали жаловать на сбои в работе мобильного интернета.

