Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: в Югре задержали начальника ОМВД по подозрению во взятке

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 октября. /ТАСС/. Силовики задержали начальника ОМВД одного из районов Ханты-Мансийского автономного округа, по предварительной информации, по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщил собеседник в оперативных службах региона.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Задержан. Возбуждено уголовное дело», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, сотрудник МВД задержан по делу о получении взятки.