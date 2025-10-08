ТАСС: в Югре задержали начальника ОМВД по подозрению во взятке

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 октября. /ТАСС/. Силовики задержали начальника ОМВД одного из районов Ханты-Мансийского автономного округа, по предварительной информации, по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщил собеседник в оперативных службах региона.