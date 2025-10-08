Ричмонд
В Ангарске расследуют уголовное дело о взятках на 13 миллионов рублей

За взятку банковский работник помогал противопожарной компании получать выгодные контракты.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске правоохранители задержали троих человек, которые подозреваются в даче взяток. Двое учредителей противопожарной компании регулярно передавали крупные суммы сотруднику, который отвечал за охрану труда и пожарную безопасность в одном из банков региона. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, общая сумма таких «благодарностей» превысила 13 миллионов рублей.

— За взятку банковский работник помогал компании получать выгодные контракты и подписывал акты о якобы выполненных работах, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ходе обыска в квартирах и на местах работы подозреваемых, изъяли деньги и документы. По данному факту следователи завели уголовные дела по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Дача взятки в особо крупном размере».