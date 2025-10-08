В Москве более 100 домов были нелегально подключены к газовой сети

«Организаторов криминальной схемы с несанкционированной врезкой в газопровод задержали мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками из Юго-Западного округа столицы и регионального Управления ФСБ России», — написала она в своем Telegram-канале.