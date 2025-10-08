Ричмонд
В Москве более 100 домов были нелегально подключены к газовой сети

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сотрудники МВД задержали организаторов незаконной врезки в газопровод в Москве, возбуждено уголовное дело по статье о краже. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Организаторов криминальной схемы с несанкционированной врезкой в газопровод задержали мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками из Юго-Западного округа столицы и регионального Управления ФСБ России», — написала она в своем Telegram-канале.

Волк добавила, что председатель правления одного из товариществ собственников недвижимости и его заместитель организовали незаконное подключение к газопроводу. В дальнейшем, минуя прибор учета потребления, они интегрировали в сеть газоснабжения частные дома. В результате поставщику энергоносителя причинен многомиллионный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). «Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила представитель ведомства.

