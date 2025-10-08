Под Красноярском из-за рассыпанного угля произошло массовое ДТП с погибшим

Рассыпанный уголь спровоцировал серию ДТП на трассе в Емельяновском районе. Один человек погиб, двое попали в больницу. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.
По данным ведомства, все произошло ночью 8 октября на 798-м километре трассы Р-255 «Сибирь». Водитель грузовика не справился с управлением, и из его прицепа на проезжую часть высыпался уголь.
Через несколько минут 34-летний водитель Kia Rio наехал на уголь и потерял управление. Его машина вылетела с дороги и врезалась в столб освещения.
Водитель Kia и его 40-летний пассажир вышли из машины, чтобы помочь 36-летней женщине на переднем сидении. В этот момент в них врезался Hyundai NF — его 27-летний водитель также не справился с управлением на рассыпанном угле, вылетел за обочину и сбил людей.
В результате аварии 34-летний водитель Kia скончался на месте. Его 40-летний пассажир и 27-летний водитель Hyundai госпитализированы. Еще одной пассажирке Kia, 36-летней женщине, помощь оказали на месте. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.