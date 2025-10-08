Омичку, похитившую миллионы у сирот, объявили в федеральный розыск

В Омске разыскивают Фатиму Яминову, подозреваемую в систематическом хищении средств у детей-сирот. По данным следствия, она представлялась волонтером, завоёвывала доверие выпускников интернатов и оформляла на их имя доверенности, получая доступ к банковским счетам. Через эти схемы ей удалось похитить миллионы рублей, накопленные сиротами на пенсии и социальные выплаты.