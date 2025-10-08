Ричмонд
Омичку, похитившую миллионы у сирот, объявили в федеральный розыск

Женщина с восемью судимостями похищала деньги у выпускников детских домов.

Источник: Комсомольская правда

В Омске разыскивают Фатиму Яминову, подозреваемую в систематическом хищении средств у детей-сирот. По данным следствия, она представлялась волонтером, завоёвывала доверие выпускников интернатов и оформляла на их имя доверенности, получая доступ к банковским счетам. Через эти схемы ей удалось похитить миллионы рублей, накопленные сиротами на пенсии и социальные выплаты.

Уголовное дело было возбуждено после публикации журналистского расследования омской корреспондентки Натальи Граф. До этого жалобы потерпевших оставались без внимания правоохранительных органов.

Яминова была задержана, но в сентябре 2025 года нарушила подписку о невыезде и перестала являться в суд. По оперативным данным, 6 сентября она вылетела в Москву. Сейчас её местонахождение неизвестно.

Суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения — заключение под стражу на три месяца с момента задержания. Производство по делу приостановлено до её розыска и доставки в суд.

Отметим, что ситуация с нарушением прав детей-сирот в Омской области находится на личном контроле у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.