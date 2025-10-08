Ричмонд
В Казани «Лада» выехала на красный и протаранила две иномарки

Сегодня утром в Казани, на пересечении улиц Большая Крыловка и Вахитова, 19-летний водитель за рулем автомобиля «Лада» 14-й модели выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Mazda, за рулем которого находился 25-летний мужчина.

После этого он столкнулся с автомобилем Changan.

Как рассказали «Татар-информу» в ГАИ Казани, в результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля.