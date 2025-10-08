Омичку отправили на шесть лет в колонию за избиение 11-месячного сына

Пресс-служба судов Омской области сообщила в среду, 8 октября 2025 года, о рассмотрении уголовного дела по обвинению 19-летней жительницы Кормиловского района. Ее обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего и неисполнении обязанностей по его воспитанию.
«В ходе судебного следствия установлено, что подсудимая, являясь матерью малолетнего ребенка (2024 г. р.), в период с апреля 2024 года по январь 2025 систематически применяла недопустимые методы воспитания, выражающихся в причинении ему психических и физических страданий путем нанесения ему телесных повреждений, а также в пренебрежительном, жестоком, грубом, унижающим человеческое достоинство обращении с ним в быту. 12.01.2025 в дневное время молодая мать вследствие недовольства поведением 11-месячного ребенка нанесла ему несколько ударов ногой, причинив переломы ребер, а также травмы внутренних органов, что повлекло тяжкий вред здоровью», — рассказали в суде.
Как заявляется, подсудимая подтвердила инкриминируемую вину.
Кормиловский районный суд также признал ее виновной и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Приговор, как отмечается, не вступил в законную силу.