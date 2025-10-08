Омичку отправили на шесть лет в колонию за избиение 11-месячного сына

«В ходе судебного следствия установлено, что подсудимая, являясь матерью малолетнего ребенка (2024 г. р.), в период с апреля 2024 года по январь 2025 систематически применяла недопустимые методы воспитания, выражающихся в причинении ему психических и физических страданий путем нанесения ему телесных повреждений, а также в пренебрежительном, жестоком, грубом, унижающим человеческое достоинство обращении с ним в быту. 12.01.2025 в дневное время молодая мать вследствие недовольства поведением 11-месячного ребенка нанесла ему несколько ударов ногой, причинив переломы ребер, а также травмы внутренних органов, что повлекло тяжкий вред здоровью», — рассказали в суде.