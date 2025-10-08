Архитектора расстреляли из автомата на глазах у 10-летней дочери. Подробности убийства в центре Петербурга

Утром в среду мужчина, проживающий в пятикомнатной квартире на Кременчугской с женой и четырьмя детьми, готовился отвезти 10-летнюю дочь в школу. Они подошли к лифту, когда перед отцом и дочерью возник человек. Он направил в их сторону автомат и заставил обоих встать на колени. Мужчина и девочка подчинились. После этого вооруженный человек выстрелил архитектору в затылок, не обращая внимания на ребенка. Затем ушел.