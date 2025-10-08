Архитектора расстреляли из автомата на глазах у 10-летней дочери. Подробности убийства в центре Петербурга

Архитектора, спроектировавшего современную станцию метро «Горьковская», расстреляли в доме на улице Кременчугской в центре Петербурга. Убийство произошло на глазах у 10-летней дочери мужчины. Предполагаемый убийца совершил суицид этажом ниже. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 октября.
Утром в среду мужчина, проживающий в пятикомнатной квартире на Кременчугской с женой и четырьмя детьми, готовился отвезти 10-летнюю дочь в школу. Они подошли к лифту, когда перед отцом и дочерью возник человек. Он направил в их сторону автомат и заставил обоих встать на колени. Мужчина и девочка подчинились. После этого вооруженный человек выстрелил архитектору в затылок, не обращая внимания на ребенка. Затем ушел.
Девочка побежала обратно домой, на место выехали экстренные службы. В это же время из апартаментов этажом ниже повалил дым. Прибывшие сотрудники МЧС потушили полностью выгоревший номер. Внутри нашелся стрелок, который покончил с собой. По предварительным данным, убийца мог вернуться из зоны боевых действий, а с архитектором у него был конфликт. Эта информация пока проверяется. Официальных заявлений от правоохранительных органов не поступало.