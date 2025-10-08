Ричмонд
В Москве задержали устроившего стрельбу у кафе мужчину

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу у кафе в Москве из-за ссоры с девушкой, которая там работает. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В полицию поступило сообщение о стрельбе возле кафе на Туристской улице. Также в отдел полиции обратился владелец заведения, который рассказал, что неизвестный обстрелял окна кафе, после чего скрылся на автомобиле.

«В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Планерной улице задержали подозреваемого — 50-летнего жителя Подмосковья» — сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что причиной своего поступка задержанный назвал ссору с девушкой, которая работает в кафе. «В результате стрельбы никто не пострадал», — отметили в главке.

Полицейские обнаружили гильзу 45-го калибра, предположительно, от травматического пистолета, она направлена на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.