Опубликованы кадры задержания в Челябинске подполковника полиции Жиляева

Речь идет про теперь уже бывшего заместителя начальника отдела ГАИ городского УМВД. Он был уволен 6 октября из органов внутренних дел.
По версии следствия, с января 2024-го по май 2025 года фигурант освобождал от административной ответственности транспорт компании «Капиталстрой» за нарушение правил дорожного движения и помогал ускорить процедуры согласования проектной документации на установку дорожных знаков при проведении дорожно-строительных работ.
Следствие считает, что за покровительство он получил от предпринимателя в качестве взятки 100 тонн асфальтного покрытия общей стоимостью более 500 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в мае 2025 года в Челябинске задержали учредителя ООО «Капиталстрой» и начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области», ранее занимавшего должность руководителя отдела челябинского ГАИ.