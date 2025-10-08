Ричмонд
Опубликованы кадры задержания в Челябинске подполковника полиции Жиляева

Опубликованы кадры задержания в Челябинске подполковника полиции Олега Жиляева, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет про теперь уже бывшего заместителя начальника отдела ГАИ городского УМВД. Он был уволен 6 октября из органов внутренних дел.

По версии следствия, с января 2024-го по май 2025 года фигурант освобождал от административной ответственности транспорт компании «Капиталстрой» за нарушение правил дорожного движения и помогал ускорить процедуры согласования проектной документации на установку дорожных знаков при проведении дорожно-строительных работ.

Следствие считает, что за покровительство он получил от предпринимателя в качестве взятки 100 тонн асфальтного покрытия общей стоимостью более 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в мае 2025 года в Челябинске задержали учредителя ООО «Капиталстрой» и начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области», ранее занимавшего должность руководителя отдела челябинского ГАИ.