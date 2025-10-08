Опубликованы кадры задержания в Челябинске подполковника полиции Жиляева

По версии следствия, с января 2024-го по май 2025 года фигурант освобождал от административной ответственности транспорт компании «Капиталстрой» за нарушение правил дорожного движения и помогал ускорить процедуры согласования проектной документации на установку дорожных знаков при проведении дорожно-строительных работ.