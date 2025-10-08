Нижегородцы отдали мошенникам 114 млн рублей за неделю

Жители Нижегородской области лишились почти 114 миллионов рублей на прошлой неделе в результате действий мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Всего за этот период было зарегистрировано 103 преступления, совершенных с использованием различных мошеннических схем. Самыми распространенными среди них стали:
- «Звонок от службы безопасности банка» — 43 случая.
- «Мошенничество при онлайн-покупке» — 22 случая.
- «Предложение дополнительного заработка» — 15 случаев.
Полиция региона призывает граждан к бдительности и напоминает: не сообщайте по телефону конфиденциальные данные (номера карт, пароли, коды), не переводите деньги по указанию незнакомцев и тщательно проверяйте продавцов перед онлайн-покупками.
Ранее нижегородская пенсионерка лишилась 6,4 млн рублей из-за мошенников.