Нижегородцы отдали мошенникам 114 млн рублей за неделю

Зарегистрировано 103 случая обмана. Самыми популярными схемами остаются звонки от «службы безопасности банка» и «онлайн-покупки».

Жители Нижегородской области лишились почти 114 миллионов рублей на прошлой неделе в результате действий мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Всего за этот период было зарегистрировано 103 преступления, совершенных с использованием различных мошеннических схем. Самыми распространенными среди них стали:

  • «Звонок от службы безопасности банка» — 43 случая.
  • «Мошенничество при онлайн-покупке» — 22 случая.
  • «Предложение дополнительного заработка» — 15 случаев.

Полиция региона призывает граждан к бдительности и напоминает: не сообщайте по телефону конфиденциальные данные (номера карт, пароли, коды), не переводите деньги по указанию незнакомцев и тщательно проверяйте продавцов перед онлайн-покупками.

Ранее нижегородская пенсионерка лишилась 6,4 млн рублей из-за мошенников.