Прокуратура сообщила, почему возле Владивостока сгорел катамаран «Мерлион»

Как сообщает Приморская транспортная прокуратура, во время движения в кают-компании маломерного пассажирского судна один из матросов переливал бензин из одной канистры в другую возле работающей газовой плиты и случайно спровоцировал воспламенение. Ведомство уверено, что члены экипажа не обеспечили надлежащие меры пожарной безопасности и порядок на борту.