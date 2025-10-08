Прокуратура сообщила, почему возле Владивостока сгорел катамаран «Мерлион»

Надзорное ведомство завершило проверку и опубликовало обстоятельства возгорания катамарана «Мерлион», которое произошло 29 июня в акватории Уссурийского залива недалеко от острова Русский.
Как сообщает Приморская транспортная прокуратура, во время движения в кают-компании маломерного пассажирского судна один из матросов переливал бензин из одной канистры в другую возле работающей газовой плиты и случайно спровоцировал воспламенение. Ведомство уверено, что члены экипажа не обеспечили надлежащие меры пожарной безопасности и порядок на борту.
Все пассажиры и члены экипажа благополучно эвакуировались на проходившее мимо судно, серьёзных травм никто не получил, хотя несколько человек обратились за медицинской помощью из-за вдыхания дыма. А катамаран вскоре затонул. Сообщается, что судовладелец ООО «Корсар» в добровольном порядке возместил пострадавшим материальный ущерб.
Однако проверка показала, что капитан не уведомил органы контроля о чрезвычайном происшествии, а компания, владевшая «Мерлионом», использовала для пассажирских перевозок суда, не заявленные в лицензии.
Приморский транспортный прокурор направил представление руководителю ООО «Корсар». Капитан катамарана привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 11.16 КоАП РФ (штраф до 3000 рублей) и статье 19.7 КоАП РФ (штраф до 5000 рублей), директор компании — по части 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ (штраф от 40000 до 50000 рублей).
Ранее сообщалось, что Росприроднадзор планирует обязать ООО «Корсар» выплатить 1 600 000 рублей за ущерб, нанесённый акватории Уссурийского залива затоплением судна; если в течение 30 дней компенсация не будет произведена добровольно, ведомство обратится в суд для принудительного взыскания.
Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.