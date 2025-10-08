Жителя Самары отправили в колонию на 3,5 года за мошенничество

В Самаре осудили мужчину, который был причастен к мошенничеству в крупном размере. Он предложил владельцу коммерческой фирмы за девять миллионов рублей прекратить расследование уголовного дела по налоговому преступлению. Эти деньги он якобы должен был передать следователям, рассказали в ФСБ Самарской области.