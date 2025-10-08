Жителя Самары отправили в колонию на 3,5 года за мошенничество

В Самаре осудили мужчину, который был причастен к мошенничеству в крупном размере. Он предложил владельцу коммерческой фирмы за девять миллионов рублей прекратить расследование уголовного дела по налоговому преступлению. Эти деньги он якобы должен был передать следователям, рассказали в ФСБ Самарской области.
«При этом намерений исполнять принятые на себя обязательства гражданин не имел», — прокомментировала пресс-служба ведомства.
Летом 2024 года самарец получил семь миллионов рублей. А в январе 2025 года сотрудники ФСБ задержали его с поличным при получении оставшейся суммы в рамках оперативного эксперимента.
На мужчину завели уголовное дело о мошенничестве. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.