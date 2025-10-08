Хабаровский край в «красной» зоне статистики федеральной Госавтоинспекции

В 2025 году в Хабаровском крае ситуация с аварийностью на дорогах продолжает вызывать серьезные опасения. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на официальный сайт ГАИ РФ.
С начала года в Хабаровском крае произошло 891 ДТП, в которых погибли 79 человек, ранены 1097 человека.
Большее число аварий приходится на воскресенье (132) и среду (131). Если говорить о времени суток, когда случается большинство аварий, то лидирует временной промежуток с 16 до 18 часов, то есть это время, когда большинство людей возвращаются домой с работы.
В зарегистрированных ДТП чаще всего страдают водители автомобилей (на них приходится 446 случаев), пассажиры авто (304 человека). Под колеса автотранспортных средств с начала года попали 256 пешеходов. Также в ДТП страдают велосипедисты (их 25).
Печальную статистику формируют нетрезвые водители. По официальной информации Госавтоинспекции РФ зарегистрировано 115 ДТП с участием водителей с признаками опьянения, в том числе 91 ДТП с нетрезвыми водителями и 12 — с водителями в состоянии наркотического опьянения. Еще в 24 случаях водители отказались от медицинского освидетельствования.
По видам транспорта, которые попадают в ДТП, картина следующая: легковые автомобили — 762 ДТП, грузовые — 86, автобусы — 47, мотоциклов — 72.
Основными причинами дорожно-транспортных происшествий по-прежнему являются несоответствие скорости конкретным условиям движения (зачастую это превышение), несоблюдение очередности проезда перекрестков, нарушение правил проезда пешеходных переходов, неправильный выбор дистанции и выезд на полосу встречного движения.
Несмотря на общее небольшое снижение показателей аварийности, необходимо помнить о том, что автомобиль — это источник повышенной опасности, а дорога не прощает ошибок ни водителям, ни пешеходам.