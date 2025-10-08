На предприятиях Свердловской области приняли меры из-за угрозы атаки БПЛА

«Ряд предприятий Свердловской области ввели упреждающий режим реагирования на угрозу атаки БПЛА, предусматривающий эвакуацию их работников. На каждом производстве утвержден собственный алгоритм действий для соответствующих ситуаций», — говорится в сообщении.
