14-летний подросток украл и сжег мотоцикл в Севастополе

По информации правоохранителей, мотоцикл принадлежал 17-летнему юноше, который припарковал его во дворе и ушел на прогулку с друзьями.
«14-летний злоумышленник увидел оставленный транспорт и решил его присвоить. Он покатил мотоцикл в тихое место, потому что во дворе завести его не смог», — сказано в сообщении.
После безуспешных попыток завести мотоцикл без ключа подросток решил уничтожить все улики и сжег чужой байк.
«Когда владелец вернулся с прогулки и заметил пропажу, тут же обратился в полицию. Оперативники ОМВД России по Ленинскому району нашли “пиромана” быстрее, чем тот успел придумать оправдание. Но мотоцикл спасти так и не удалось», — добавили в полиции.
В отношении подростка возбудили два уголовных дела за угон транспортного средства и повреждение чужого имущества.