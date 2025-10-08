Ричмонд
14-летний подросток украл и сжег мотоцикл в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости Крым. В Севастополе 14-летний подросток угнал припаркованный во дворе мотоцикл стоимостью 185 тысяч рублей. После неудачных попыток завести байк, он решил «замести следы» и сжег технику на месте. Возбуждено два уголовных дела. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.

Источник: РИА "Новости"

По информации правоохранителей, мотоцикл принадлежал 17-летнему юноше, который припарковал его во дворе и ушел на прогулку с друзьями.

«14-летний злоумышленник увидел оставленный транспорт и решил его присвоить. Он покатил мотоцикл в тихое место, потому что во дворе завести его не смог», — сказано в сообщении.

После безуспешных попыток завести мотоцикл без ключа подросток решил уничтожить все улики и сжег чужой байк.

«Когда владелец вернулся с прогулки и заметил пропажу, тут же обратился в полицию. Оперативники ОМВД России по Ленинскому району нашли “пиромана” быстрее, чем тот успел придумать оправдание. Но мотоцикл спасти так и не удалось», — добавили в полиции.

В отношении подростка возбудили два уголовных дела за угон транспортного средства и повреждение чужого имущества.