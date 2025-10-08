«Деньги потратила на ставки, лотерею, личные нужды». Турагент присвоила 52 000 рублей от 14 белорусов, обещая им путешествия

Турагент тратила на ставки и лотерею деньги белорусов, обещая им путешествия. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
В ведомстве уточнили, что 33-летняя жительница Жлобина на протяжении нескольких лет работала турагентом в туристической компании. Она проводила консультации белорусов, которые выбирали организованный отдых, подбирала туры, авиабилеты, перечисляла деньги клиентов туроператору.
В СК добавляют: за время работы женщина обрела постоянных клиентов. Довольные туристы неоднократно обращались к проверенному менеджеру, советуя ее знакомым.
«Подозреваемая увлеклась ставками на спорт и мгновенной онлайн-лотереей. Траты на азартное хобби постепенно увеличивались. В какой-то момент она решила развлекаться за чужой счет», — обратили внимание в пресс-службе.
Так, в январе к фигурантке обратилась знакомая клиентка, просившая подыскать на сентябрь тур на двоих в Египет. Турагент создала видимость бронирования, заключила договор. Кроме того, она взяла предоплату, а позднее и остальную сумму.
«Деньги заказчицы потратила на личные нужды, о чем сообщила ей накануне вылета», — рассказали в Следственном комитете.
В феврале подозреваемая взяла предоплату за поездку в Турцию группы родственников из девяти человек. Спустя несколько месяцев она получила вторую часть оплаты. Все деньги она присвоила себе.
«С января по июль под предлогом оказания туристических услуг подозреваемая получила от 14 любителей путешествий не менее 52 тысяч рублей. Присвоенные деньги потратила на ставки, лотерею, личные нужды», — рассказали в ведомстве.
Обманутые белорусы стали обращаться в милицию.
Жлобинский районный отдел Следственного комитета в отношении женщины завел уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество, в особо крупном размере.
