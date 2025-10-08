Число пострадавших при ракетном обстреле белгородского поселка выросло до девяти

Гладков добавил, что вместе с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым приехал на место удара ВСУ. По информации губернатора, здание соцобъекта частично разрушено, в двух многоквартирных домах повреждены кровля, окна, балконы и фасады. Всех жителей домов на время переместят в пункт временного размещения, идет поквартирный обход каждого дома. На месте работают оперативные службы, началась работа по закрытию теплового контура.