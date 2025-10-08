Массовое ДТП произошло на проспекте Обуховской Обороны. В районе «Елизаровской» пробка

На фотографиях видно, что две машины стоят на проезжей части. У одной из них смят задний бампер, у другой — капот. Третье авто вылетело на тротуар и повисло на опрокинутом временном дорожном знаке.
Судя по «Яндекс. Картам», проспект Обуховской Обороны сейчас прилично покраснел. Помимо аварии, движение затрудняют дорожные работы. Также они идут и на Большом Смоленском проспекте. Из-за этого пересечение проспектов — как раз в районе ДТП — пока окрасилось бордовым цветом.
«Фонтанка» выясняет обстоятельства аварии.