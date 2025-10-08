Разбил витрину ради еды: в Иркутске задержали серийного похитителя говядины и лаваша

Ночью в Иркутске произошел налет на закусочную: неизвестный мужчина пробрался внутрь, разбив витринное стекло, и украл продукты. В полицию обратился владелец заведения и сообщил, что пропало 17 килограммов замороженной говядины и 22 упаковки лаваша.
Как рассказали КП-Иркутск в региональном МВД, также вор забрал из кассы более двух тысяч рублей. Всего ущерб, который нанес грабитель, оценили в 18 тысяч рублей.
— Оперативники быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель. Выяснилось, что на его счету уже есть несколько аналогичных краж в Ленинском районе города, — пояснили в пресс-службе полиции.
Мужчину задержали и доставили в отделение. В его отношении уже завели уголовное дело по статье «Кража».
