Разбил витрину ради еды: в Иркутске задержали серийного похитителя говядины и лаваша

Житель Иркутска украл из закусочной 17 кг говядины и 22 упаковки лаваша.

Источник: ГУ МВД

Ночью в Иркутске произошел налет на закусочную: неизвестный мужчина пробрался внутрь, разбив витринное стекло, и украл продукты. В полицию обратился владелец заведения и сообщил, что пропало 17 килограммов замороженной говядины и 22 упаковки лаваша.

Как рассказали КП-Иркутск в региональном МВД, также вор забрал из кассы более двух тысяч рублей. Всего ущерб, который нанес грабитель, оценили в 18 тысяч рублей.

— Оперативники быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель. Выяснилось, что на его счету уже есть несколько аналогичных краж в Ленинском районе города, — пояснили в пресс-службе полиции.

Мужчину задержали и доставили в отделение. В его отношении уже завели уголовное дело по статье «Кража».

Ранее КП-Иркутск рассказала, что жителя областного центра задержали за кражу одежды из торгового центра на 160 тысяч.