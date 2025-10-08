Число смертельных аварий с мотоциклами и самокатами резко выросло в Екатеринбурге

По ее словам, с начала года произошло 217 аварий с участием велосипедистов. Это на 22 происшествия больше, чем в прошлом году. Погибли 12 человек, четверо из них — дети, травмированы 84 участника дорожного движения.
«Очень тревожная статистика, рост по всем показателям», — отметила Кравченко.
За лето произошло 576 аварий с мотоциклистами. Погибли 35 участников движения, ранения получили 264. По словам Кравченко, цифры по сравнению с прошлым годом также увеличились. Зафиксировано 133 ДТП с участием самокатов. Погибли 5 человек, травмированы — 130.
«Большинство нарушителей — дети. Наибольшая концентрация аварий — в центральной части Екатеринбурга», — уточнила представитель Госавтоинспекции.