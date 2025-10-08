Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число смертельных аварий с мотоциклами и самокатами резко выросло в Екатеринбурге

В Екатеринбурге резко увеличилось количество ДТП с участием самокатов, мотоциклов и велосипедов. В таких авариях стали чаще гибнуть люди, сообщила руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения свердловского управления Госавтоинспекции Галина Кравченко.

По ее словам, с начала года произошло 217 аварий с участием велосипедистов. Это на 22 происшествия больше, чем в прошлом году. Погибли 12 человек, четверо из них — дети, травмированы 84 участника дорожного движения.

«Очень тревожная статистика, рост по всем показателям», — отметила Кравченко.

За лето произошло 576 аварий с мотоциклистами. Погибли 35 участников движения, ранения получили 264. По словам Кравченко, цифры по сравнению с прошлым годом также увеличились. Зафиксировано 133 ДТП с участием самокатов. Погибли 5 человек, травмированы — 130.

«Большинство нарушителей — дети. Наибольшая концентрация аварий — в центральной части Екатеринбурга», — уточнила представитель Госавтоинспекции.