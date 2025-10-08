В Таиланде туристка из Самары сорвалась с балкона, пытаясь сделать фото

Причины происшествия остаются неясными. Сотрудники отеля утверждают, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения и вышла на балкон покурить, после чего случайно сорвалась вниз. Однако сама пострадавшая эту версию опровергает. По словам ее знакомой, туристка хотела сделать эффектное фото: перебравшись через ограждение, она встала на деревянную балку, которая внезапно сломалась.