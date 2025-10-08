Ричмонд
В Таиланде туристка из Самары сорвалась с балкона, пытаясь сделать фото

Женщину госпитализировали.

Источник: СМИ

Отдых жительницы Самары в Паттайе закончился трагедией. В ночь на 3 октября, около 3:15, в отеле Unique Regency женщина упала с балкона второго этажа на бетонную дорожку. Пострадавшую обнаружили лежащей на земле, и до прибытия медиков ей оказали первую помощь. Затем туристку доставили в госпиталь в Джомтьене, где диагностировали серьезные травмы спины.

Причины происшествия остаются неясными. Сотрудники отеля утверждают, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения и вышла на балкон покурить, после чего случайно сорвалась вниз. Однако сама пострадавшая эту версию опровергает. По словам ее знакомой, туристка хотела сделать эффектное фото: перебравшись через ограждение, она встала на деревянную балку, которая внезапно сломалась.

На опубликованных снимках с места происшествия видно, что рядом находилась еще одна туристка — она держала паспорт и, предположительно, страховой полис пострадавшей.

Местные власти вновь призвали путешественников соблюдать осторожность, особенно при употреблении алкоголя, и не рисковать ради экстремальных снимков. Сейчас страховая компания оформляет документы для транспортировки женщины в Москву.