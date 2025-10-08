Пенсионеры-мошенники в Новосибирске лишают покупателей денег и квартир

На рынке недвижимости Новосибирской области зафиксированы случаи мошеннических схем с участием пенсионеров, в результате которых покупатели квартир рискуют потерять денежные средства и не получить жильё. Об этом сообщают эксперты агентства недвижимости «Жилфонд» и компании «БУСЫ» в интервью изданию Infopro54.
«Лично я знаю уже несколько таких случаев, также слышала о них от юристов и других риелторов. Один произошёл с моей близкой знакомой. Она купила квартиру у женщины в возрасте около 70 лет», — рассказала эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Ирина Вонарха.
По словам экспертов, схема предполагает, что пожилые продавцы после получения денег за квартиру обращаются в правоохранительные органы с заявлениями о мошенничестве или инициируют процедуру банкротства, в результате чего покупатели остаются без жилья и без возврата средств.
Управляющий партнёр направления B2B компании «БУСЫ» Григорий Якобсон подтвердил, что подобные случаи начали фиксироваться в Новосибирске с 2025 года, при этом исход дела часто зависит от позиции суда, который в некоторых ситуациях встаёт на сторону продавцов преклонного возраста. Эксперты рекомендуют при сделках с пожилыми продавцами обязательно получать справки об их дееспособности и проводить операции через агентства недвижимости или нотариусов для дополнительной защиты.