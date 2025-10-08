Пенсионеры-мошенники в Новосибирске лишают покупателей денег и квартир

Управляющий партнёр направления B2B компании «БУСЫ» Григорий Якобсон подтвердил, что подобные случаи начали фиксироваться в Новосибирске с 2025 года, при этом исход дела часто зависит от позиции суда, который в некоторых ситуациях встаёт на сторону продавцов преклонного возраста. Эксперты рекомендуют при сделках с пожилыми продавцами обязательно получать справки об их дееспособности и проводить операции через агентства недвижимости или нотариусов для дополнительной защиты.