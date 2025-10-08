Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионеры-мошенники в Новосибирске лишают покупателей денег и квартир

Покупатели жилья рискуют потерять деньги и остаться без квартир из-за сделок с пожилыми продавцами, предупреждают эксперты рынка недвижимости.

Источник: Om1 Новосибирск

На рынке недвижимости Новосибирской области зафиксированы случаи мошеннических схем с участием пенсионеров, в результате которых покупатели квартир рискуют потерять денежные средства и не получить жильё. Об этом сообщают эксперты агентства недвижимости «Жилфонд» и компании «БУСЫ» в интервью изданию Infopro54.

«Лично я знаю уже несколько таких случаев, также слышала о них от юристов и других риелторов. Один произошёл с моей близкой знакомой. Она купила квартиру у женщины в возрасте около 70 лет», — рассказала эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Ирина Вонарха.

По словам экспертов, схема предполагает, что пожилые продавцы после получения денег за квартиру обращаются в правоохранительные органы с заявлениями о мошенничестве или инициируют процедуру банкротства, в результате чего покупатели остаются без жилья и без возврата средств.

Управляющий партнёр направления B2B компании «БУСЫ» Григорий Якобсон подтвердил, что подобные случаи начали фиксироваться в Новосибирске с 2025 года, при этом исход дела часто зависит от позиции суда, который в некоторых ситуациях встаёт на сторону продавцов преклонного возраста. Эксперты рекомендуют при сделках с пожилыми продавцами обязательно получать справки об их дееспособности и проводить операции через агентства недвижимости или нотариусов для дополнительной защиты.