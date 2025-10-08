Ричмонд
«Убью тебя!»: житель Бурятии, вооружившись деревянной палкой, сломал знакомой руку

В Бурятии пьяный мужчина угрожал знакомой убийством.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Мухоршибирском районе Бурятии произошел ужасный инцидент: пьяный мужчина из-за личной неприязни напал на свою знакомую. Вооружившись деревянной палкой, он нанес женщине по удару в каждую руку, что привело к серьезной травме — перелом левой руки со смещением.

Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе районного суда, на этом агрессор не остановился. Напоследок он выкрикнул потерпевшей: «Убью тебя!».

— Женщина, осознавая, что знакомый настроен агрессивно и физически сильнее ее, восприняла эту угрозу совершенно реально, опасаясь за свою жизнь, — уточняется в материалах дела.

Дело дошло до суда. Районный суд Бурятии приговорил мужчину к году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Ангарске ищут мужчину, попытавшегося отобрать ключи от авто.