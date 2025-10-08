«Убью тебя!»: житель Бурятии, вооружившись деревянной палкой, сломал знакомой руку

В Мухоршибирском районе Бурятии произошел ужасный инцидент: пьяный мужчина из-за личной неприязни напал на свою знакомую. Вооружившись деревянной палкой, он нанес женщине по удару в каждую руку, что привело к серьезной травме — перелом левой руки со смещением.