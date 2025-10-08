СК возбудил два уголовных дела против экс-замначальника ГАИ Челябинска

Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах региона, на предыдущей должности заместителя главы областного ГИБДД Олег Жиляев с января 2024 по май 2025 года покровительствовал работе коммерсанта в сфере дорожного хозяйства — он освобождал от административной ответственности транспорт ООО за нарушение правил дорожного движения, ускорял процедуры согласования проектной документации на установку дорожных знаков при проведении дорожно-строительных работ и другое. Его задержали в среду сотрудники УФСБ и СК, Жиляева подозревают в превышении полномочий и получении взяток от учредителя ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна.