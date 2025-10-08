СК возбудил два уголовных дела против экс-замначальника ГАИ Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 8 окт — РИА Новости. Следователи возбудили два уголовных дела в отношении бывшего замначальника Госавтоинспекции в Челябинске, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило региональное СУСК РФ.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах региона, на предыдущей должности заместителя главы областного ГИБДД Олег Жиляев с января 2024 по май 2025 года покровительствовал работе коммерсанта в сфере дорожного хозяйства — он освобождал от административной ответственности транспорт ООО за нарушение правил дорожного движения, ускорял процедуры согласования проектной документации на установку дорожных знаков при проведении дорожно-строительных работ и другое. Его задержали в среду сотрудники УФСБ и СК, Жиляева подозревают в превышении полномочий и получении взяток от учредителя ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна.
«В третьем отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом “е” части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности), пунктом “в” части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)», — говорится в сообщении.
Следователи подтвердили, что речь идет о покровительстве руководства ООО «Капиталстрой» и получении экс-начальником не менее 500 тыс. рублей за незаконные действия, входящие в его должностные полномочия.
Следователями проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, отмечается в сообщении.